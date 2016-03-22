Военный эксперт снова поймал боевиков на "дезе": пускают слухи о майском наступлении

Террористы из донецкой и луганской "республик" снова начали активно запускать слухи о якобы готовящемся наступлении на силы АТО на Донбассе.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в среде боевиков ДНР и ЛНР продолжают распространяться слухи о готовящемся "майском наступлении" боевиков и российских военных. По ряду признаков можно судить о том, что распространение данных слухов носит организованный характер (не исключается информационно-психологическая операция).

В то же время главари ДНР дали указание подчиненным "министерствам и ведомствам" форсировать подготовку пакета документов о "преступлениях украинской власти против мирного населения ДНР". Данные документы планируется предоставить международным структурам. А в "министерстве юстиции ДНР" даже прошло совещание по подготовке массовых исков в Европейский суд по правам человека относительно "преступных действий украинской власти", которая, якобы, игнорируя Минские договоренности обстреливает мирных жителей ДНР.

Одновременно "министерству обороны ДНР" и "министерству информации ДНР" администрацией Александра Захарченко дано указание с использованием местных и российских СМИ подготовить видеоматериалы о "провокациях и преступлениях украинских военных" для иллюстрации данного пакета документов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, еще в конце февраля военный эксперт поймал боевиков на "дезе", которые распускали слухи о скором наступлении.