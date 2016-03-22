Порошенко рассказал, когда проведут испытания новых видов украинских ракет

Президент Петр Порошенко заявил, что на этой неделе состоятся испытания новых видов ракет, произведенных в Украине.

Об этом глава государства сказал во время встречи с командирами ВС Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, пишет УНИАН.

"Он (оборонно-промышленный комплекс Украины — ред.) направляет свои усилия и ресурсы на переоснащение воинских частей — в первую очередь тех, что задействованы в АТО", — подчеркнул Президент.

"Завтра в Харькове состоится передача новейших видов вооружения ВСУ. На этой неделе пройдут испытания новых видов ракет, которые также произведены ОПК Украины", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оружейный завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", отгрузил украинским военным первую партию отечественных минометов калибра 120-мм "Молот".