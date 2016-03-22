В Житомире полицейские присягнули на верность народу Украины: опубликованы фото

Во вторник, 22 марта, в Житомире приняли присягу на верность украинскому народу 229 новых патрульных полицейских.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие состоялось на майдане Королева, в нем, в частности, принял участие замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"Я прошу житомирян поддержать этих молодых людей, которые уже сегодня вечером выйдут на улицы города, чтобы защищать и помогать каждому из жителей", — отметил силовик.

По данным полиции, среди тех, кто пополнил ряды патрульных, есть 37 участников боевых действий, защищавших суверенитет и целостность Украины во время нынешних событий на востоке государства.

"Также в составе житомирской патрульной полиции 16 мастеров и кандидатов в мастера спорта, в частности по боксу, кикбоксингу, самбо, триатлону, легкой атлетике…", — добавили в отделе коммуникации.

Напомним, 12 марта патрульные полицейские приняли присягу в Тернополе. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.

Фото: npu.gov.ua