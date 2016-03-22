Генерал-разведчик объяснил, почему Украина потеряла Крым

Глубокая некомпетентность властей Украины и военного командования привела к оккупации Россией Крыма и агрессии войск РФ на Донбассе.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"С 22 февраля 2014 была реальная возможность предотвратить аннексию Крыма силами СБУ, пограничников, специальных подразделений и МВД. Но это не было сделано. Россия сумела овладеть и аннексировать Крым. Это открыло возможности для эскалации ситуации на Донбассе и для проведения военных операций — без аннексии Крыма не было бы войны на Донбассе", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, несмотря на все рекомендации разведки в марте-апреле 2014 года о необходимости диалога с представителями Донбасса и целесообразности проведения широкомасштабных оперативных мероприятий на востоке Украины, руководство государства и спецслужбы этого не сделало. "Политическая позиция "мы зачистим Донбасс" была чрезвычайно ошибочной, что привело к масштабной дестабилизации и вторжению российских войск", — посетовал генерал.

"В дальнейшем не был разработан комплексный план обороны и безопасности в регионе, не создан мощный центр военно-политического командования при президенте Украины из специалистов высокого уровня, что привело к системным потерям и просчетам, начиная от захвата зданий СБУ, МВД и военных складов, заканчивая Иловайском, Дебальцево, донецким аэропортом и другими потерянными городами и объектами. Глубокая некомпетентность власти и командования привела к таким негативным последствиям и помешала быстрому прекращению войны", — резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, ранее генерал-разведчик раскрыл стратегический курс России в отношении Украины.

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