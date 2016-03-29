Сестра рассказала, что потеряла Украина без Вячеслава Чорновола

29 марта 2016, 08:56

Чорновил был сильным, бескомпромиссным политиком. Наверное, Украина пошла бы другим путем, говорит его сестра. 

17 лет назад, 29 марта 1999-го, хоронили, лидера Руха, кандидата в президенты Вячеслава Чорновола, который погиб 25 марта того же года в страшной автокатастрофе недалеко от Борисполя Киевской области.

Сестра политика Валентина Чорновил поделилась воспоминаниями и рассказала в интервью Сегодня, могла ли при нем Украина стать другой.

Отвечая на вопрос издания, если бы в Украине президентом был Чорновил, то и жили бы по-другому, и войны б не было, пани Валентина сказала, что никто этого не знает наверняка.

"Его бы не было без Украины. И Украины не было бы без него", — говорит женщина.

"Возможно, и не было бы войны. Но история не любит сослагательного наклонения. Как говорится, имеем то, что имеем. Наверное, это прозвучит для вас неожиданно, но в какой-то мере я даже рада, что он не стал Президентом Украины", — сказала она.

"Попытаться переделать в то время Украину, наверное, было бы легче — равняясь на страны Балтии, Польшу, что-то заимствуя из их опыта построения независимости. Он знал, что и как нужно делать. И возможно, мы бы так мучительно тяжело не продвигались в своем развитии. А с другой стороны — если бы что-то пошло не так, все шишки посыпались бы на него. Он, правда, был терпеливым, наверное, выдержал бы. Но не факт", –— подчеркнула пани Валентина.

Она также отметила, что без Вячеслава Черновола Украина многое потеряла, добавив, что страна пошла бы другим путем.  

"Думаю, много. Все-таки он был сильным, бескомпромиссным политиком. Наверное, Украина пошла бы другим путем. И еще потеряли сильную партию, какой был Рух. Остались только ее обломки. Мощных, пользующихся серьезным авторитетом и поддержкой партий сегодня, по сути, нет. В 10-м томе работ, выступлений, публикаций Чорновила, который недавно наконец-то увидел свет, есть материалы, в которых он призывал объединиться все национально-демократические и национально-патриотические силы. А потом вот это слово — "национально" — снял, считая, что это поможет сблизиться и объединиться прогрессивным силам. Но его не послушались", — отметила Чорновил.

По ее словам, Вячеслав Максимович был прозорливым политиком, умел прогнозировать и предвидеть события.

"Говорил: если прогрессивные силы не объединятся, враги будут уничтожать наших сынов и дочерей. Это было сказано еще в 1998 году. Пророчество сбылось — сначала на Майдане, затем на Востоке. Даже коалиция в Верховной Раде не может объединиться", — сказала она.

Валентина Чорновил также отметила, что политик "предчувствовал оккупацию Крыма, настаивая на определении четких сроков вывода оттуда частей российского Черноморского флота".

По мнению пани Валентины, как опытный, умудренный жизнью политический деятель, просчитывал события наперед.

"Сегодня такого лидера нет. По крайней мере, я не вижу. Говорю не потому, что его сестра и близкий человек. Просто в политике очень нужны дальновидность и прозорливость", — подчеркнула она.

Напомним, ранее Андрей Илларионов, российский экономист, который в 2000-2005 годах работал советником российского президента, заявил что война России против Украины началась с убийства Чорновола

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