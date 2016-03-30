Боевики мстят силам АТО за большие потери при "зачистке" промзоны Авдеевки: бьют минометы и зенитки

В течение последних суток, 28 марта, в зоне АТО наблюдалась активизация боевиков и российских военных, при этом террористы продолжают активно применять широкий спектр средств поражения, включая 120-мм и 82-мм миномёты, бронетехнику (включая танки) и ствольную артиллерию.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, наиболее сложная ситуация сохраняется в районе Авдеевки (в особенности — Ясиноватская развязка), и в целом на всем участке от Песок до Зайцево.

Под Авдеевкой боевики активно применяли "кочующие" миномёты (82-мм и 120-мм), фиксировались попытки проникновения ДРГ противника в промзону и их активность в районе высоты 271.2 и в районе Ясиноватской развязки.

После значительных потерь боевиков в районе промзоны в результате неудачных попыток её "зачистить", противник перешел к методичным огневым ударам по передовым позициям сил АТО силами мобильных огневых групп.

Наблюдается комбинированное применение террористами огневых средств — например, одновременное ведение огня из миномётов и зенитных установок типа ЗУ-23-2, или станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, после активизации попыток боевиков ДНР и российских военных отбить Ясиноватскую развязку, за пять дней в РФ вывезли тела 60 оккупантов.