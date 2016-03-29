В Украине расширили запрет на показ российских фильмов

Во вторник, 29 марта, Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" (относительно фильмов государства-агрессора) (№3359).

За данное решение проголосовали 237 народных депутатов из 351 зарегистрированного в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Отмечается, что законом в части второй статьи 15-1 закона устанавливается, что предусмотренный частью первой данной статьи запрет на распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, касается распространения и демонстрации любых фильмов независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года.

Вместе с тем, запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды, распространяется на фильмы, произведенные и (или) впервые обнародованные (продемонстрированы) после 1 января 2014 года.

Кроме того, в части первой говорится о том, что в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создают положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины, а также запрещается трансляция (демонстрации путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запретили сериал "Бригада" и фильм "Охота на пиранью".