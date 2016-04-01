У Порошенко посчитали, сколько тонн боеприпасов оккупанты выпустили по ВСУ: карта зоны АТО

Прошедшие сутки в зоне проведения АТО отметились новой эскалацией боевых действий на востоке Украины. Оккупанты выпустили в сторону украинских войск более 100 артснарядов и более 370 минометных мин. Общая масса боевой части вышеупомянутых боеприпасов — более 6,5 тонн.

Об этом рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его ичнормации, противник подтянул к линии соприкосновения несколько артиллерийских батарей и совершил массированные обстрелы позиций сил АТО. Огонь велся из вражеских орудий калибром 122 и 152 мм (это гаубицы Д-30 и МСТА-Б).

На Луганском направлении боевики 4 раза нарушили режим тишины в Попаснянском районе. Это произошло между 17 и 18 часами. В ходе обстрелов оккупанты применили минометы, зенитку и другое вооружение. Учитывая агрессивные действия боевиков, работа только что открытого КПВВ "Золотое" была приостановлена.

На Донецком направлении боевые действия продолжаются по всему фронту, но наиболее ожесточенное противостояние продолжается в Зайцево и Авдеевке, где боевые действия ведутся круглосуточно. Особенно мощные артиллерийско-минометные обстрелы оккупанты проводят здесь утром и после заката солнца.

Кроме этого, вблизи пос. Луганское враг обстрелял силы АТО из БМП; за полчаса было выпущено более 50 снарядов из 73-мм пушки, которой оснащена эта бронированная машина.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 47 вражеских обстрела (каждый третий — из тяжелого вооружения), говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики совершили обстрелы украинских войск в Марьинке, Новотроицком и на участке фронта Гнутово – Широкино. Враг интенсивно применяет минометы. Силы АТО успешно ведут ответный огонь.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 26 вражеских обстрелов (примерно каждый второй из тяжелого вооружения), как в темное, так и в светлое время суток.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 8 — получили ранения.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.