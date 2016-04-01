В Киеве суд на два месяца арестовал одесского судью-стрелка

Соответствующее решение сегодня принял Соломенский райсуд столицы.
В пятницу, 1 апреля, Соломенский райсуд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в получении крупной взятки одесского судью-стрелка Алексея Бурана.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные собственного корреспондента.
В то же время агентство уточнило, что подсудимому не предоставили право на внесение залога.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 28 мая включительно", — отметили журналисты.
Напомним, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Малиновского райсуда города Алексеем Бураном крупной взятки, во время проведения следственных действий тот стрелял на поражение.
Позже ему вручили подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), Верховная Рада дала согласие на его арест. Узнать больше о деле судьи можно здесь.