В штабе назвали самую "горячую точку" на Донбассе: боевики 23 раза обстреляли наши позиции

В зоне проведение АТО продолжаются боевые действия за оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО, в частности на Донецком направлении — 16, на Мариупольском — 5 и 2 на Луганском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Одним из самых заметных на карте боевых действий населенных пунктов остается Авдеевка. Именно здесь по опорным пунктам сил АТО было нанесено 6 огневых ударов из вражеских минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также велся интенсивный огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы сил АТО на этом направлении произошли также из пулеметов крупного калибра в районе Майорска, а из ручных и автоматических гранатометов в направлениях Луганского, Зайцевого, Опытного, Новгородского и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики нанесли огневой удар из минометов по защитникам Широкино.

На Луганщине, используя своих снайперов и огонь из стрелкового оружия, обстреляли Трехизбенку и Станицу Луганскую.

С целью удержания занимаемых районов обороны силы АТО 4 раза открывали огонь в ответ на вражеские провокации используя стрелковое оружие.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.

Видео: Військове телебачення України