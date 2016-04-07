Боевики 67 раз били по нашим позициям, провоцируя силовиков на "ответку"

Боевики в зоне проведения АТО продолжают обстрелы позиций украинских военнослужащих, используя оружие различного калибра. За прошедшие сутки зафиксировано 67 обстрелов. Бойцы украинской армии открывали огонь в ответ 10 раз и продолжают удерживать позиции.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

По данным военных, горячо было на Донецком направлении. Около Луганского враг вел по украинским опорным пунктам огонь из машин боевой пехоты. Из минометов различного калибра было 11 огневых ударов около Авдеевки — еще по одному в районах Невельского, Новгородского, Опытного, шахты Бутовка и Зайцево.

Для обстрелов в Песках и Светлодарске группы боевиков использовали оружие и своих снайперов, говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики проявили активность около Марьинки, где по позициям украинских военных 6 раз стреляли из гранатометов, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия. В районах обороны украинских подразделений в Широкино и Красногоровки они вели огонь из минометов.

На Луганщине по украинским бойцам в районе Новозвановки боевики стреляли из зенитных установок и автоматических гранатометов.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может весной измениться ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.