Суды массово восстанавливают на работе не прошедших переаттестацию сотрудников МВД — Деканоидзе

Реформу полиции могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию.

Об этом заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, в интервью журналистам программы "Схемы", совместного проекта Радио "Свобода" и телеканала "UA:Первый".

"Я чувствую реванш милиции, реванш тех сотрудников, которые не прошли переаттестацию. Почти все они обратились в суд. Конвейером проходят закрытые заседания, и я очень боюсь, что старая судейская система сделает все, чтобы погубить реформу полиции", — отметила она.

При этом глава Нацполиции сообщила, что уже есть два решения суда о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию.

"Однако таких решений может быть больше, так как обжалование решений переатестационных комиссий в судах начались всего три недели назад.

Люди, которые занимались вымогательством, бандитизмом, не могут найти себя вне милицейской системы, они стремятся вернуться, чтобы заниматься этим уже в обновленной полиции", — добавила Деканоидзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве патрульные задержали пьяного капитана полиции, устроившего стрельбу посреди улицы.