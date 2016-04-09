Военный эксперт рассказал, как боевики превращают промзону Авдеевки во "второй ДАП"

В районе Авдеевки Донецкой области боевики уже отрыто используют тяжелую бронетехнику. Южнее и севернее Ясиноватской развязки замечены две группы танков боевиков (всего 12 машин, сосредоточенных на участке от "Агро-Нафты" до рынка "Господарь").

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ещё 6 танков (резервная группа) находятся на замаскированных позициях северо-восточнее 3-го микрорайона Ясиноватой за Лесничеством. С позиций в районе высоты 272.2 и из посадки в данном районе боевики вели целенаправленный огонь из танков по зданиям в промзоне. Очевидно, боевики решили превратить промзону Авдеевки во "второй донецкий аэропорт" — разрушить все объекты в данном районе для усложнения оборонительных действий сил АТО.

Тымчук также сообщает, что из 120-мм и 82-мм миномётов террористы наносили удары с огневых позиций в районе Минерального, Яковлевки, разрушенного моста и северо-западнее Каштанового по позициям сил АТО в районе промзоны Авдеевки и прилегающим участкам. Также противником была применена 122-мм артиллерия (до 20 снарядов).

Одновременно боевики продолжают усиливать свои бандформирования, оперирующие на этом участке. В частности, в данный район переброшена ещё одна рота (до 100 чел.) на БМП-1 и МТ-ЛБ (всего до 10 бронемашин) — в район севернее улицы Ленина ( Минеральное). В темное время суток террористы, действуя сразу несколькими пехотными группами, вели боестолкновения с передовыми подразделениями сил АТО как в районе промзоны, так и в районах НП и опорных пунктов украинских войск в районе дачного городка и южнее. На всех участках противник был отброшен, не сумев вклиниться в боевые порядки сил АТО.

В то же время, переброска сил и средств боевиков в район промзоны Авдеевки происходит за счет бандформирований, оперирующих на соседних участках. И, хотя в течение суток на участке между опорным пунктом "Зенит" и воздушным стволом шахты Бутовка террористы также завязали боестолкновения с передовыми подразделениями сил АТО (были обстреляны также Опытное, Пески и Водяное), данные действия носят скорее демонстративный характер для создания впечатления "цельности фронта" на этом участке. Основные же усилия противника сосредоточены на Авдеевке, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, еще один координатор "Информсопротивления" — Константин Машовец опроверг сообщения об атаке "десятков танков" боевиков на Авдеевку, заметив, что боевики только стягиваются туда силы.