У Песок силы АТО массированным огнём отбросили боевиков от своих позиций

Боевики ДНР и российские военные продолжают нагнетать обстановку к северу и западу от Донецка.

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, по промзоне Авдеевки боевики вели огонь из 120-мм миномётов с позиций юго-восточнее Ясиноватской развязки, а также из крупнокалиберных пулемётов и из АГС-17 — со стороны высоты 251.2. Также пулеметы и гранатометы использовались террористами в районе воздушного ствола шахты "Бутовка".

А в районе Песок боевики вели обстрелы из 82-мм автоматических миномётов 2Б9 "Василёк" со стороны частного сектора, южнее "Вольво-центра" и донецкого аэропорта. Также на данном участке фиксировались попытки выхода на нейтральную полосу мелких пехотных групп противника для обстрелов передовых наблюдательных пунктов сил АТО (во всех случаях были встречены массированным стрелковым огнём и отброшены на исходные позиции), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в понедельник, 11 апреля, под Марьинкой силы АТО ответным огнем уничтожили блиндажи боевиков.