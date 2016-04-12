Турчинов уверен, что Украина станет частью системы ПРО в Европе

Украина должна защитить себя и стать частью надежной и действенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Европе.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в поздравлении ко Дню работников ракетно-космической отрасли и Всемирному дню авиации и космонавтики, обнародованном на сайте СНБО.

"Сегодня одной из важных задач для усиления обороны и безопасности нашей страны является восстановление ракетного щита. Украина должна защитить себя и стать частью надежной и действенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Европе — непроницаемой для ракет и авиации", — отметил Турчинов.

По его словам, сейчас ученые, конструкторы, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса выполняют задачи по обеспечению производства "современных ракетных комплексов и самолетов, не уступающих лучшим мировым аналогам".

При этом секретарь СНБО убежден, что благодаря их труду Украина способна не только защитить себя, но и стать ведущей страной в области ракето- и авиастроения.

Напомним, ранее президент США Барак Обама заявлял, что США должны больше внимания уделять вопросам обороны Европы для противостояния агрессивной политике России.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявлял, что из-за агрессивных и угрожающих действий РФ в Восточной Европе НАТО расширит свое военное присутствие в регионе и изменит тактику, перейдя "от заверений к сдерживанию".

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