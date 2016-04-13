В Крыму появится памятник "зеленым человечкам"

В оккупированном Россией Симферополе появится памятник "зеленым человечкам" — российским военным, которые участвовали в захвате Крыма в 2014 году.

Сейчас в Крыму продолжается сбор средств на установку памятника, который может появится предположительно в июне, сообщает "Крымская газета".

Памятник планируется установить перед зданием Государственного совета республики.

Из представленных на конкурс 12 работ комиссия уже выбрала проект известного российского скульптора Салавата Щербакова. Согласно идее автора, памятник будет отлит из бронзы, а его высота вместе с постаментом составит более двух метров.

Ранее российский журналист Игорь Яковенко заявлял, что аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса вернутся в Украину после того, как падет режим президента страны-агрессора —Владимира Путина.