У Порошенко рассказали, где на Донбассе обострилась ситуация: карта зоны АТО

В течение прошедших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", на Мариупольском направлении обострилась ситуация.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны получили ранения восемь украинских силовиков.

"На Луганском направлении произошло пять вражеских обстрелов, два из них — в Станице Луганской и три — под Трехизбенкой", — отметил военнослужащий.

На Донецком тяжелая обстановка, враг активно нарушал "тишину" по всему фронту и применял запрещенноме Минскими соглашениями тяжелое вооружение. "Горячие точки", как всегда, — Луганское, Зайцево, Майорск и Авдеевка", — добавил Лысенко.

По его словам, в промзоне последнего населенного пункта уже привычными стали многочасовые вражеские обстрелы украинских позиций, а пули и снаряды противника долетают и до жилых кварталов.

"Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 53 вражеских обстрела (около 40% — из тяжелого вооружения)", — рассказал полковник.

На Мариупольском обстановка обострилась, "горячие точки" — Марьинка, Новотроицкое и Широкино. "Кроме серии минометных обстрелов, противник активно применял БМП, снайперов... Всего произошло 29 вражеских обстрелов", — сказал он.

Также спикер Администрации президента по вопросам АТО сообщил, что в течение суток в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако восемь бойцов были ранены (все — на Донецком направлении).

"В частности, три украинских силовика получили телесные повреждения в результате обстрелов, еще пять — из-за подрыва нашей БМП на фугасе", — приводят журналисты сведения Лысенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", как может измениться ситуация в зоне боевых действий на востоке украинского государства весной. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org