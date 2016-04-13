Дело против Яценюка уже закрыто, в нем не было ничего, кроме обращения нардепа – журналист

Расследование по мотивам получения взятки в размере 3 миллионов долларов за назначение директором госконцерна РРТ Владимира Ищука действительно было, но уже закрыто.

Об этом сообщил журналист Сергей Щербина на своей странице в Facebook.

По его словам, дело о взятке за назначение директором госконцерна РРТ Владимира Ищука было открыто в августе 2015 года по обращению народного депутата Сергея Каплина.

"Расследование действительно было. Но сегодня следователь оперативно подписал постановление о его закрытии, копию которого подарили добрые люди из ГПУ", — сообщил журналист.

"Судя по документу, ничего существенного, кроме обращения Каплина, в деле не было. Да и никто не вспоминал о нём до вчерашнего дня", — добавил Щербина.

Напомним, в начале августа 2015 года Кабмин назначил генеральным директором КРРТ Ищука, который ранее исполнял обязанности руководителя концерна.

Справка. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, который осуществляет трансляцию государственных теле— и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

Концерн начал свою деятельность в 1944 году. На сегодняшний день госпредприятие объединяет 25 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.

фото: facebook.com/shcherbinas