Дело против Яценюка уже закрыто, в нем не было ничего, кроме обращения нардепа – журналист

Дело было открыто по обращению нардепа Каплина.
Расследование по мотивам получения взятки в размере 3 миллионов долларов за назначение директором госконцерна РРТ Владимира Ищука действительно было, но уже закрыто.
Об этом сообщил журналист Сергей Щербина на своей странице в Facebook.
По его словам, дело о взятке за назначение директором госконцерна РРТ Владимира Ищука было открыто в августе 2015 года по обращению народного депутата Сергея Каплина.
"Расследование действительно было. Но сегодня следователь оперативно подписал постановление о его закрытии, копию которого подарили добрые люди из ГПУ", — сообщил журналист.
"Судя по документу, ничего существенного, кроме обращения Каплина, в деле не было. Да и никто не вспоминал о нём до вчерашнего дня", — добавил Щербина.
Напомним, в начале августа 2015 года Кабмин назначил генеральным директором КРРТ Ищука, который ранее исполнял обязанности руководителя концерна.
Справка. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, который осуществляет трансляцию государственных теле— и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.
Концерн начал свою деятельность в 1944 году. На сегодняшний день госпредприятие объединяет 25 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.
фото: facebook.com/shcherbinas