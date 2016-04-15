Жара под Авдеевкой: силы АТО прицельным огнем отразили атаки боевиков

В течение вчерашнего дня, 14 апреля, боевики активно обстреливали промзону Авдеевки Донецкой области из миномётов обоих калибров (82-мм и 120-мм).

Об этом народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление"Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, интенсивно обстреливался ряд прилегающих и фланговых позиций (например, позицию украинских войск в районе воздушного ствола шахты Бутовка террористы дважды накрывали интенсивным огнём гранатомётов и 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 "Василёк", а также из стрелкового вооружения, включая пулемёты).

В районе самой промзоны Авдеевки несколько пехотных групп боевиков пытались, используя "зелёнку", сблизиться с позициями сил АТО под прикрытием интенсивного огня из крупнокалиберных пулемётов, и обстрелять их с ближней дистанции. Все группы противника были вовремя обнаружены и под прицельным огнём боевого охранения вернулись на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, военный эксперт рассказал, как боевики превращают промзону Авдеевки во "второй ДАП".