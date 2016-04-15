В РФ требуют отпустить россиян, приехавших в Украину "навестить родственников"

В рамках обмена заложников "всех на всех" Украина должна отпустить всех террористов, задержанных в разных регионах страны, а также российских граждан, приехавших в Украину "навестить родственников".

Об этом сказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета ОБСЕ, пишет УНИАН.

"Обмен задержанными по принципу "всех на всех" все еще требует решения. В связи с событиями на юго-востоке Украины в заключении оказалось значительное количество людей не только в зоне конфликта, но и в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Киеве, других частях Украины. Не получаем надлежащей информации от украинской стороны о судьбе российских граждан, приезжающих навестить своих родственников, которые затем пропадают без вести", — сказал Лукашевич.

По его мнению, в РФ не могут исключить того, что они арестованы Службой безопасности без соблюдения надлежащих правовых процедур и содержатся в заключении без права переписки и уведомления кого-либо.

При этом Лукашевичу не нравится активные действия властей Украины против пророссийских выступлений в стране.

"Что касается "бытового сепаратизма", напомним содержание развешанных по стране плакатов, объясняющих, кого надо сдавать в политическую полицию Украины. В частности, сепаратист – даже тот, кто агитирует против мобилизации. Среди других признаков состава преступления указываются: "осквернение ценностей украинского народа, сомнения в существовании украинской нации, распространение слухов о несуществующей угрозе русскому языку, а также страхов и паники, восхваление ЛНР и ДНР и др."

Такое вот толкование ст. 110 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы", — сказал он.

Представитель РФ считает, что борьба с сепаратизмом — это еще и инструмент внутриполитических разборок в Украине.

Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не ограничиваться наблюдением за "правочеловеческой ситуацией на Донбассе", а следить за тем, что происходит и на подконтрольных правительству Украины территориях.

Ранее постпред Украины при ООН заявил, что действия России на Донбассе — преступление и терроризм.