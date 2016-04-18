Боевики продолжают провокации: силовики 18 раз открывали ответный огонь

В зоне проведения АТО на Донбассе подконтрольные России бандитские группировки продолжают совершать вооруженные провокации против украинских военных. За прошедшие сутки боевики 79 раз открывали огонь вдоль всей линии фронта.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, из минометов калибров 120 и 82-мм минометов в направлении Авдеевки — 4 раза, Зайцево — 3, два обстрелы позиций наших войск произошло в районе шахты Бутовка и по одному вблизи Красногоровки, Песок, Опытного, Березового и Крымского.

В районе Тарамчука наши опорные пункты были обстреляны, наряду с минометами, и из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В районе Лебединского враг применил противотанковый ракетный комплекс, а в Майорске и Опытном — вел огонь из вооружения БМП.

Также было неспокойно в районах Луганского, Широкино, Лебединского, Марьинки, Невельского, Верхнеторецкого. Здесь незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим тишины, используя стрелковое оружие и гранатометы.

С целью удержания своих позиций украинские военные 18 раз открывали ответный огонь.

Ранее эксперты рассказали "Главреду", почему боевики на Донбассе с каждым днем все чаще обстреливают позиции украинских военных.

видео: Військове телебачення України