Американский историк: военная экспансия Путина только начинается

Российский президент Владимир Путин пытается заставить мировое сообщество признать "новый мировой порядок". За последние два года Кремль не заявил о том, что с оккупацией Крыма и востока Украины заканчивается программа территориальных захватов РФ. Наоборот, все указывает на то, что все только начинается.

Такое мнение высказал российско-американский историк Юрий Фельштинский специально для "Апострофа".

По словам историка, "главная проблема с Путиным и Россией сегодня в том, что Путин — не диктатор. Он находится у власти как представитель КГБ/ФСБ, и с уходом Путина с политической арены в России принципиально ничего не изменится, если у власти останется хунта из прочих офицеров ФСБ. В дополнение к этому, Кремль ни разу за последние два года не заявил о том, что с оккупацией Крыма и восточных регионов Украины заканчивается программа территориальных захватов России. Наоборот, всё указывает на то, что она только начинается. ", — говорит эксперт.

Фельштинский считает, что Путин пытается заставить мировое сообщество признать "новый мировой порядок", провозглашенный и отстраиваемый Кремлем.

"Об этом говорят и постоянно увеличивающиеся расходы российского правительства на перевооружение российской армии, и наглое тестирование российской армией пределов терпения НАТО в Европе, и активность российской армии за пределами России (например, в Сирии), и активизация разведдеятельности российских спецслужб во всем мире, и агрессивная риторика МИДа РФ, и неслыханная даже по старым советским меркам антизападная риторика российских СМИ в России и за рубежом.

Путин пытается заставить мировое сообщество признать "новый мировой порядок", провозглашенный и отстраиваемый Кремлем. В основе этой новой доктрины лежит требование Путина признать за Россией право на свободу рук при реализации внешнеполитических планов Кремля по контролю или захвату территорий и сфер влияния.

Тактическим инструментом для реализации этой стратегической задачи является разжигание конфликтов в разных точках земного шара для последующего их урегулирования при участии России в качестве полноправного партнера США. Это единственная сфера, в которой Россия конкурентоспособна — поскольку она не способна конкурировать с Соединенными Штатами и Евросоюзом экономически. Живущая исключительно за счет добычи и продажи полезных ископаемых, Россия в состоянии производить только два продукта — вооружение и военные конфликты. Первое является важной (дополнительной к сырьевым деньгам) статьей дохода для государства. Второе — инструментом усиления политического влияния", — говорит он.

Историк также заявил, что Россия ищет площадки для новых конфликтов.

"Абхазия и Южная Осетия — для новой войны с Грузией; Крым и Восточная Украина — для продолжения войны с Украиной; Приднестровье — для потенциального захвата Молдовы; Сирия и Курдистан — для раскола НАТО, дестабилизации Турции и разжигания большой войны на Ближнем Востоке ради увеличения цен на нефть; Карабахский конфликт — для подчинения Армении; военные базы в Беларуси — как плацдарм аннексии Беларуси; "русский вопрос" в Прибалтике — как повод для вторжения в страны Балтии и воссоединения Калининградской области с материковой Россией; провокации в отношении не входящих в НАТО Финляндии и Швеции — для вторжения в Финляндию под предлогом недопущения ее вхождения в НАТО; захват Арктики — для разжигания конфликта с Канадой и, наконец, требование возврата России проданной 150 лет назад Аляски для начала открытого геополитического и военно-политического конфликта с США с использованием атомного шантажа против всего мира", — подытожил Фельштинский.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что мир готовится возродить гонку вооружений времен "холодной войны". Ведущие страны мира, включая США, Россию и Китай, активно работают над разработкой новых видов вооружения и совершенствуют уже существующее ядерное оружие.