Чубаров объяснил, от чего зависит "брутальность" поведения Путина в Крыму

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в оккупированном украинском Крыму президент РФ Владимир Путин ведет себя настолько брутально, насколько ему позволяет международное сообщество.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя внесение российским минюстом возглавляемой им организации в список "экстремистских".

В то же время политик предупредил, что Российская Федерация может ударить и по другим странам, кроме Украины.

"…осознают ли лидеры стран Запада последствия для собственных народов своей страусиной политики по отношению к России, открыто примеряющей на себя роль вершителя судеб всего мира?", — отметил Чубаров.

По его словам, сегодня под ударом крымские татары, украинцы, Украина… "Не избегайте вопроса, кто будет завтра приговорен Россией… Это будет ваша страна и ваш народ", — предупредил западных политиков народный избранник.

Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил, что деоккупация украинского полуострова произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.