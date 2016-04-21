Чубаров объяснил, почему крымские татары не возьмут оружие против оккупационной власти

21 апреля 2016, 00:25

Чубаров заявил, что у крымских татар нет оружия, они живут в среде людей, которые по-разному относятся к России и Украине.

Рефат Чубаров

Крымские татары не возьмут оружие, чтобы противостоять оккупационной власти Крыма.

Об этом заявил народный депутат от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "112 Украина".

"Крымские татары не возьмут оружие по многим причинам и не только потому, что для татар всегда, знаете, самым главным принципом из которого они исходили, был принцип ненасилия. Это то, что является отличительным для крымскотатарского национального движения. Но также исходя из того, что у них нет оружия, они живут в среде людей, которые по-разному относятся к России и Украине", — отметил он.

По его словам, среди всего населения Крыма 2,25 млн человек крымских тарах всего 300 тыс.

"Они и далее будут осуществлять ту смесь факторов, методов, которые приведут Крым к освобождению от оккупантов... Мы будем всеми силами убеждать наших партнеров усилить мероприятия экономического давления на Россию и наши партнеры должны помогать Украине укреплять армию", — подчеркнул Чубаров.

Ранее Чубаров рассказал, чего Путин никогда не добьется от крымских татар.

 фото: 112.ua

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