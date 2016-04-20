Генсек НАТО рассказал, как Россия расшатывает ситуацию на Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается изображать конфликт на Донбассе как гражданскую войну, а сама дестабилизирует там ситуацию, поддерживая боевиков.

Об этом политик сообщил по итогам заседания Совета РФ-Альянс, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что во время мероприятия стороны сошлись во мнении насчет важности быстрого и полного выполнения Минских соглашений.

"Много союзников также передало очень сильное сообщение, что мы не согласны, что Россия пытается изображать это (конфликт — ред.) как гражданскую войну", — отметил генсек военно-политического блока.

По его словам, РФ сама "дестабилизирует восточную Украину, предоставляя сепаратистам боеприпасы, деньги, технику, а также обеспечивая управление и контроль". "Поэтому у нас есть глубокие разногласия, связанные с кризисом", — добавил Столтенберг.

Напомним, ранее заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Россия продолжает активно помогать орудующим на востоке Украины боевикам, в частности, поставляя им военную технику.