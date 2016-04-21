Пасьянс под куполом: четыре масти оппозиции

Переформатирование коалиции привело к тому, что парламентских фракций, декларирующих свою оппозиционность, стало четыре. Хотя не все их функционеры знакомы с творческим наследием Ленина, принцип "Чем хуже — тем лучше" они взяли на вооружение достаточно уверенно.

Сегодня уже можно сказать о том, что водораздел в Верховной Раде проходит фактически по одному масштабному вопросу: проведение досрочных парламентских выборов. Участники коалиции, при всех вопросах к ее созданию или переформатированию (официальная версия на сей счет пока не сформулирована), настроены против их проведения и были вынуждены взять на себя соответствующую ответственность. В оппозиции оказались сторонники скорейшего переизбрания парламента, которых мало интересовал действующий несовершенный избирательный закон, перспективы коррекции которого вообще мало волнуют депутатский корпус.

Многообразие оппозиции, по большому счету, должно создавать условия для более эффективной работы парламента. Противникам власти грех жаловаться на преследования, тем более что три из четырех фракций совсем недавно входили в состав правящей коалиции и не лишены руководящих постов в парламентских комитетах. Совокупно оппозиционерами можно назвать каждого четвертого парламентария, и это, с одной стороны, реальная сила, с другой — у каждой из оппозиционных сил есть свои интересы.

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"Оппозиционный блок" (44 депутата) остается ветераном оппонирования власти. Бывшие представители Партии регионов продолжают критиковать действия президента и правительства, сформировали собственный оппозиционный Кабмин, которого практически не видно, и, как представляется, берегут силы до лучших времен. К тому же пока есть возможность полюбовно договариваться с властью, бывшие регионалы готовы лишний раз не активничать. Политическая конъюнктура сегодня не в пользу Оппоблока, внутри которого есть собственные группы интересов. Эта партия прямо перед досрочными парламентскими выборами была создана при участии Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа, интересы которых выглядят разнонаправленными. Не исключено, что условная "группа Левочкина" будет реализовывать собственный политический проект, особенно в том случае, если действия власти еще больше расширят электоральное поле оппозиции.

В "Самопомочі" (26 парламентариев) наступил период упоения собственной оппозиционностью. Декларирующая себя как молодая и прогрессивная политическая сила партия Андрея Садового с недавних пор оказалась в оппозиции, где намерена освоить искусство оппонирования власти во всей полноте. Правда, ей вряд ли удастся уйти к безудержному популизму — избиратели этого не поймут и не оценят, придется быть конструктивной и вдумчивой оппозицией. Разгромное поражение одного из партийных фронтменов, Семена Семенченко, на инициированных и продавленных через парламент "Самопоміччю" досрочных выборах мэра Кривого Рога — громкий сигнал о необходимости провести работу над ошибками в кратчайшие сроки. Но пока самолюбию Андрея Садового льстит готовность Петра Порошенко проводить с ним встречи на Банковой, а досрочная президентская кампания не маячит на горизонте, "Самопомочі" будет непросто "взять и сделать" с собой что-нибудь кардинально новое.

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Радикальная партия Ляшко (21 депутат) уже полгода пребывает в оппозиционном состоянии. Яркость партийного лидера для политической силы стала проблемой, поскольку подтянуть под него достаточное количество заметных соратников оказалось непросто. Олег Валерьевич, возможно, против собственной воли дублирует поведение Юлии Тимошенко, в партии которой начинал политическую карьеру. Он фактически перехитрил себя во время переговоров о переформатировании коалиции, поставив свое стремление стать спикером парламента (вторым человеком в государственной иерархии) выше реального потенциала фракции. Что ж, теперь Ляшко придется снова выйти в поле (электоральное) и поддерживать собственный нестабильный рейтинг. Перфоманс с коровами, которых лидер РПЛ облобызал у стен Кабмина — начало большого пути, на котором для Ляшко важно не запутаться в партнерских отношениях с отечественными олигархами. За последних пару лет его ситуативными союзниками называли Сергея Левочкина, Игоря Коломойского, Рината Ахметова — калейдоскопично как для оппозиционера, не правда ли.

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"Батьківщина" (19 парламентариев) может записать себе в актив отставку Арсения Яценюка, но это событие не приблизило Юлию Тимошенко к желанному премьерскому креслу. Юлия Владимировна в пух и прах раскритиковала процедуру смену правительства и его программу, привычно позабыв, в каком антураже сама становилась премьер-министром в 2005 и 2007 годах. Леди Ю отлично чувствует электоральные настроения украинцев, поэтому будет постоянно подпитывать их оппозиционность своими пламенными заявлениями, благо располагает абонементом на участие в эфирах "112 канала" и "Интера". Сегодня главная задача, стоящая перед Тимошенко — стать признанным лидером демократической оппозиции, тем самым ограничив пространство для маневра и превратив их в свою команду.

Многообразие оппозиции в парламенте нивелируется разновекторностью ее интересов и слабой готовностью к конструктивной работе в интересах государства. Пока можно прогнозировать, что основными инструментами парламентских оппонентов власти станут преимущественно популизм и критиканство — привычные для любой оппозиции.