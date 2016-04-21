Пасьянс под куполом: четыре масти оппозиции

21 апреля 2016, 17:00

Многообразие оппозиции должно создавать условия для более эффективной работы парламента.

Юлия Тимошенко и Олег Ляшко

Переформатирование коалиции привело к тому, что парламентских фракций, декларирующих свою оппозиционность, стало четыре. Хотя не все их функционеры знакомы с творческим наследием Ленина, принцип "Чем хуже — тем лучше" они взяли на вооружение достаточно уверенно.

Сегодня уже можно сказать о том, что водораздел в Верховной Раде проходит фактически по одному масштабному вопросу: проведение досрочных парламентских выборов. Участники коалиции, при всех вопросах к ее созданию или переформатированию (официальная версия на сей счет пока не сформулирована), настроены против их проведения и были вынуждены взять на себя соответствующую ответственность. В оппозиции оказались сторонники скорейшего переизбрания парламента, которых мало интересовал действующий несовершенный избирательный закон, перспективы коррекции которого вообще мало волнуют депутатский корпус.

Многообразие оппозиции, по большому счету, должно создавать условия для более эффективной работы парламента. Противникам власти грех жаловаться на преследования, тем более что три из четырех фракций совсем недавно входили в состав правящей коалиции и не лишены руководящих постов в парламентских комитетах. Совокупно оппозиционерами можно назвать каждого четвертого парламентария, и это, с одной стороны, реальная сила, с другой — у каждой из оппозиционных сил есть свои интересы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис под куполом, или Почему Рада зависла в ожидании

"Оппозиционный блок" (44 депутата) остается ветераном оппонирования власти. Бывшие представители Партии регионов продолжают критиковать действия президента и правительства, сформировали собственный оппозиционный Кабмин, которого практически не видно, и, как представляется, берегут силы до лучших времен. К тому же пока есть возможность полюбовно договариваться с властью, бывшие регионалы готовы лишний раз не активничать. Политическая конъюнктура сегодня не в пользу Оппоблока, внутри которого есть собственные группы интересов. Эта партия прямо перед досрочными парламентскими выборами была создана при участии Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа, интересы которых выглядят разнонаправленными. Не исключено, что условная "группа Левочкина" будет реализовывать собственный политический проект, особенно в том случае, если действия власти еще больше расширят электоральное поле оппозиции.

В "Самопомочі" (26 парламентариев) наступил период упоения собственной оппозиционностью. Декларирующая себя как молодая и прогрессивная политическая сила партия Андрея Садового с недавних пор оказалась в оппозиции, где намерена освоить искусство оппонирования власти во всей полноте. Правда, ей вряд ли удастся уйти к безудержному популизму — избиратели этого не поймут и не оценят, придется быть конструктивной и вдумчивой оппозицией. Разгромное поражение одного из партийных фронтменов, Семена Семенченко, на инициированных и продавленных через парламент "Самопоміччю" досрочных выборах мэра Кривого Рога — громкий сигнал о необходимости провести работу над ошибками в кратчайшие сроки. Но пока самолюбию Андрея Садового льстит готовность Петра Порошенко проводить с ним встречи на Банковой, а досрочная президентская кампания не маячит на горизонте, "Самопомочі" будет непросто "взять и сделать" с собой что-нибудь кардинально новое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабинет Гройсмана: ремонтная бригада на марше

Радикальная партия Ляшко (21 депутат) уже полгода пребывает в оппозиционном состоянии. Яркость партийного лидера для политической силы стала проблемой, поскольку подтянуть под него достаточное количество заметных соратников оказалось непросто. Олег Валерьевич, возможно, против собственной воли дублирует поведение Юлии Тимошенко, в партии которой начинал политическую карьеру. Он фактически перехитрил себя во время переговоров о переформатировании коалиции, поставив свое стремление стать спикером парламента (вторым человеком в государственной иерархии) выше реального потенциала фракции. Что ж, теперь Ляшко придется снова выйти в поле (электоральное) и поддерживать собственный нестабильный рейтинг. Перфоманс с коровами, которых лидер РПЛ облобызал у стен Кабмина — начало большого пути, на котором для Ляшко важно не запутаться в партнерских отношениях с отечественными олигархами. За последних пару лет его ситуативными союзниками называли Сергея Левочкина, Игоря Коломойского, Рината Ахметова — калейдоскопично как для оппозиционера, не правда ли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коалиция в Раде: от пяти до двух

"Батьківщина" (19 парламентариев) может записать себе в актив отставку Арсения Яценюка, но это событие не приблизило Юлию Тимошенко к желанному премьерскому креслу. Юлия Владимировна в пух и прах раскритиковала процедуру смену правительства и его программу, привычно позабыв, в каком антураже сама становилась премьер-министром в 2005 и 2007 годах. Леди Ю отлично чувствует электоральные настроения украинцев, поэтому будет постоянно подпитывать их оппозиционность своими пламенными заявлениями, благо располагает абонементом на участие в эфирах "112 канала" и "Интера". Сегодня главная задача, стоящая перед Тимошенко — стать признанным лидером демократической оппозиции, тем самым ограничив пространство для маневра и превратив их в свою команду.

Многообразие оппозиции в парламенте нивелируется разновекторностью ее интересов и слабой готовностью к конструктивной работе в интересах государства. Пока можно прогнозировать, что основными инструментами парламентских оппонентов власти станут преимущественно популизм и критиканство — привычные для любой оппозиции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада авторская статья Евгений Магда оппозиция Ляшко Тимошенко Самопомич Батькивщина Оппоблок
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять