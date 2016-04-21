Чубаров обвинил оккупантов: усилили репрессии в Крыму

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в аннексированном Россией украинском Крыму оккупанты усилили репрессии в отношении организации.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что после приостановки деятельности Меджлиса российская "власть" может начать преследовать каждого его члена.

"Последние недели в Крыму характеризуются ощутимым усилением репрессий и гонений со стороны оккупационных властей", — отметил Чубаров.

По словам народного избранника, на территории захваченного полуострова "продолжаются так называемые суды в отношении Меджлиса крымскотатарского народа, следующее заседание состоится 25 апреля".

Напомним, ранее Рефат Чубаров заявил, что деоккупация украинского полуострова произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.