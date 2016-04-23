В суд Гааги передали материалы о преступлениях России на территории Украины

В Международный уголовный суд в Гааге передан доклад о преступлениях, совершенных Россией на территории Украины.

Об этом сообщила автор документа, депутат сейма, замглавы комиссии нижней палаты парламента Польши по иностранным делам Малгожата Госевська, сообщает "Новое время".

"Доказательства российских военных преступлений, совершенных в Украине, представлены (в МУС). Подробности в ближайшее время", — написала она.

Отмечается, что документ создан при поддержке волонтеров и касается действий российских солдат и пророссийских наемников на территории Донбасса.

Кроме того, в тексте упоминаются ряд событий, произошедших в оккупированном Крыму и в России, куда вывозили украинских пленных.

Документ из 153 страниц составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с захваченными РФ гражданами Украины. В частности, речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства.

Напомним, ранее эксперты предположили, что ждет Путина в Гааге, если докажут его преступления по Донбассу.