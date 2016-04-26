Чубаров не исключает военный фактор в возвращении Крыма

Чубаров убежден, что Украине следует уделить больше внимания сотрудничеству со странами Черноморского бассейна.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает самым эффективной для деоккупации Крыма остается дипломатическая сфера, однако нельзя исключать и военный фактор.
Об этом он сказал в интервью "5 каналу".
"Военный фактор не может просто так быть отброшен на последнюю очередь. Мы должны выполнять свою часть "домашнего задания" — это укрепление армии. Мы должны уделять очень большое внимание флоту. Но опять повторяю — только сил Украины, чтобы хотя бы присутствием военной силы заставить Россию не заниматься дальше глупостями, мы не способны", — подчеркнул Чубаров.
По мнению Чубарова, международная поддержка Украины в отношении Крыма очень важна, но они не понимают тщетность своих надежд на надлежащие действия России.
"С моей точки зрения, в некоторых шагах, осуществляемых международным сообществом, уже есть моменты самообмана", — сказал Чубаров.
Он сообщил, что в ближайшие дни едет в Германию, где планирует встретиться с некоторыми высокопоставленными чиновниками немецкого правительства, и в частности министерства иностранных дел, которым на примере фактов собирается показать, что их ожидания относительно выполнения Россией мирных соглашений — иллюзия.
"Буквально сегодня уже опять Кремль отреагировал на предложения о возможном направления мониторинговых групп ОБСЕ относительно тех районов Донецкой и Луганской областей, которые нами (Украиной — ред.) не контролируются: такое может быть, но по согласию "этих республик, этих территорий". Значит Россия все более противоречиво интерпретирует Минские соглашения", — сказал Чубаров.
Нардеп также убежден, что Украине следует уделить больше внимания сотрудничеству со странами Черноморского бассейна, поскольку эти страны — Болгария, Румыния, Грузия, Турция - "ощущают не меньшую угрозу, чем Украина".
"Поэтому я приветствую... обсуждение вопросов, связанных с созданием морских формирований, которые могли одновременно отвечать требованиям этих стран... Думаю, что НАТО должно больше присутствовать... постоянно присутствовать в Чёрном море... Это все будет удерживать Россию от нежелательных для нас действий", — считает Чубаров.
Ранее Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле.
видео: 5 канал