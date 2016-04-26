Чубаров не исключает военный фактор в возвращении Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает самым эффективной для деоккупации Крыма остается дипломатическая сфера, однако нельзя исключать и военный фактор.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Военный фактор не может просто так быть отброшен на последнюю очередь. Мы должны выполнять свою часть "домашнего задания" — это укрепление армии. Мы должны уделять очень большое внимание флоту. Но опять повторяю — только сил Украины, чтобы хотя бы присутствием военной силы заставить Россию не заниматься дальше глупостями, мы не способны", — подчеркнул Чубаров.

По мнению Чубарова, международная поддержка Украины в отношении Крыма очень важна, но они не понимают тщетность своих надежд на надлежащие действия России.

"С моей точки зрения, в некоторых шагах, осуществляемых международным сообществом, уже есть моменты самообмана", — сказал Чубаров.

Он сообщил, что в ближайшие дни едет в Германию, где планирует встретиться с некоторыми высокопоставленными чиновниками немецкого правительства, и в частности министерства иностранных дел, которым на примере фактов собирается показать, что их ожидания относительно выполнения Россией мирных соглашений — иллюзия.

"Буквально сегодня уже опять Кремль отреагировал на предложения о возможном направления мониторинговых групп ОБСЕ относительно тех районов Донецкой и Луганской областей, которые нами (Украиной — ред.) не контролируются: такое может быть, но по согласию "этих республик, этих территорий". Значит Россия все более противоречиво интерпретирует Минские соглашения", — сказал Чубаров.

Нардеп также убежден, что Украине следует уделить больше внимания сотрудничеству со странами Черноморского бассейна, поскольку эти страны — Болгария, Румыния, Грузия, Турция - "ощущают не меньшую угрозу, чем Украина".

"Поэтому я приветствую... обсуждение вопросов, связанных с созданием морских формирований, которые могли одновременно отвечать требованиям этих стран... Думаю, что НАТО должно больше присутствовать... постоянно присутствовать в Чёрном море... Это все будет удерживать Россию от нежелательных для нас действий", — считает Чубаров.

Ранее Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле.

видео: 5 канал