Запрещенный в Крыму Меджлис переходит на чрезвычайный режим работы

Со вторника, 26 апреля, Меджлис, Курултай и другие органы самоуправления крымскотатарского народа будут действовать в чрезвычайном режиме.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава первой организации, нардеп Рефат Чубаров, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время агентство УНИАН уточнило, что политик издал соответствующее распоряжение.

"Курултай, Меджлис... и другие органы самоуправления крымскотатарского народа с 26 апреля будут действовать в чрезвычайном режиме", — отметил Чубаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму так называемый "верховный суд" запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, до этого Минюст РФ внес его в список "экстремистских" организаций.