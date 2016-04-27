США и ЕС обеспокоены запретом Меджлиса: "брутальное наступление" на права крымских татар

В США и Европейском Союзе обеспокоены запретом Меджлиса крымскотатарского народа.

В ЕС считают данный запрет наступлением на права крымских татар в целом и призывают немедленно обеспечить полное соответствие международным стандартам в сфере прав человека, пишет УНИАН.

"Сегодняшнее решение так называемого Верховного Суда Крыма запретить деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, назвав его "экстремистской организацией", представляет собой брутальное наступление на права крымских татар в целом", — говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС.

По убеждению спикера Внешней дипломатической службы ЕС, это представляет собой "очень негативную эскалацию ситуации с правами человека на полуострове с момента его незаконной аннексии Российской Федерацией в 2014 году, в том числе, в отношении преследования лиц, принадлежащих к меньшинствам".

"Без проволочек должно быть обеспечено полное соответствие международным стандартам в области прав человека и другим обязательствам по международному праву, в частности, в случае, который касается крымско-татарской общины", — подчеркнули в ЕС.

Между тем, представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что США обеспокоены информацией о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в аннексированном Крыму, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, обеспокоены сообщениями о запрете Меджлиса, потому что, скажем прямо, он (запрет — ред.) устраняет то небольшое представительство, что осталось у крымских татар", — отметил он.

Напомним, суд аннексированного Крыма признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность. Первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял пообещал присутствующим, что члены Меджлиса будут подавать апелляцию и искать все возможные пути для европейского суда.

В то же Время лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Меджлис крымских татар переходит в чрезвычайный режим деятельности.