Новый слух в "армии ДНР": ВСУ создали две ударные группировки, готовят наступление

В органах оперативного управления "армии ДНР" продолжают активно циркулировать "сведения" о готовящемся "наступлении украинских войск".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики уверяют, что ВСУ уже якобы подготовили две ударные группировки, которые пока сосредоточены в оперативно-тактическом тылу их боевых порядков в зоне АТО. Согласно "разведданным" боевиков, данные группировки начнут выдвижение и развертывание в первой линии "лишь перед самым началом наступления".

Согласно последним "данным разведки" "1-го АК", якобы зафиксирована массированная передислокация военных органов управления украинских войск, МТС, оперативного обеспечения по направлению к линии разграничения. Подтягивание штабов сил АТО ближе к фронту террористы считают явным признаком готовящегося наступления.

Под этим предлогом боевики пытаются наращивать силы и средства в первой линии, в том числе вооружения и боевую технику, которые должны быть отведены согласно Минским договоренностям, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее в "армии ДНР" прокатилась волна слухов, что ВСУ уничтожают Нацгвардию и перейдут на сторону "ополченцев".