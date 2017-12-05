Ломали дверь. В Киеве в квартиру к Саакашвили пришли с обыском, видео

В Шевченковском районе Киева в квартиру к бывшему президенту Грузии, экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, лишенному гражданства Украины, пришли силовики для проведения обыска.

Дверь в жилье ломали, написал бывший заместитель генерального прокурора и соратник политика Давид Сакварелидзе в Facebook.

"У Михеила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная, 7, кв. 32…", — отметил он.

Напомним, в конце октября Михеил Саакашвили утверждал, что генпрокурор Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в Грузию. В ноябре политик заявил, что в украинском Миграционной службе ему выдали справку о продлении законного срока пребывания в нашей стране на три месяца.