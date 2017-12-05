"Янукович любил нал, Порошенко - офшоры, но действуют одинаково". Соцсети о задержании Саакашвили

Утром 5 декабря сотрудники спецподразлеления "Альфа" начали выламывать двери в квартире Михаила Саакашвили. Оппозиционный политик, бывший глава Одесской ОГА, укрылся от силовиков на крыше, откуда выкрикивал политические лозунги, называя президента Порошенко "бандитом" и угрожал спрыгнуть.

Позже Саакашвили задержали и сопроводили до автобуса, однако собравшиеся под домом сторонники заблокировали транспортное средство и не дают ему выехать с места задержания.

Как сообищают СМИ, обыск проводится по производству Генеральной прокуратуры. Михо якобы подозревают в получении денег от "папередников" - политиков, который ушли в ходе Евромайдана.

"Главред" собрал в сети лучшие высказывания об этом захватывающем политическом спектакле.