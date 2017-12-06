Bloomberg: Запад поддержал в Украине человека, слишком похожего на Януковича

Становится все более очевидным, что политики администрации Обамы поддерживали в Украине не тех людей. Попытки президента Петра Порошенко сконцентрировать свою власть теперь включают в себя и антикоррупционные институты, которые он был вынужден создать под давлением западных партнеров Украины.

Порошенко, недолго проработавший главой МИД Украины, выглядел миролюбивей своего предшественника Виктора Януковича, говорил на сносном английском языке. Он и его первый премьер-министр Арсений Яценюк знали, что хотели услышать государственный департамент США и вице-президент Джо Байден, который выступал в качестве представителя Обамы в Украине. Поддержанные обещаниями военной помощи от США и финансовой от МВФ они выиграли выборы чтобы привести Украину в Европу. Но их программы превратились в достижения личных целей

Пока Украине для выживания необходимы были деньги Запада, Порошенко и его политические союзники следовали условиям, которые прилагались к помощи. В частности, парламент проголосовал за создание независимого Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), антикоррупционной прокуратуры.

"Порошенко не одобряет идеи Запада"

Но вскоре стало ясно, что НАБУ и антикоррупционный прокурор хоть и могут расследовать сотни громких дел, довести их до обвинения невозможно из-за не реформированной судебной системы. Европейские и американские союзники Украины потребовали создать специальный антикоррупционный суд, но Порошенко не обрадовался такой идее, указав, что лишь в немногих странах есть такой институт. Несмотря на неоднократные требования Запада, Порошенко до сих пор не представил законопроектов по суду - хотя Венецианская комиссия, которая анализирует законодательство ЕС, направила подробные рекомендации относительно того, как он должен выглядеть.

The Washington Times: Борьба с коррупцией в Украине тает с каждым днем

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко, близкий соратник Порошенко, начал открытую войну против НАБУ. На прошлой неделе агент Бюро по борьбе с коррупцией был задержан, пытаясь передать взятку должностному лицу службы миграционной службы, и были проведены обыски в офисах бюро. Руководитель НАБУ Артем Сытник заявил в ответ, что взятка была частью операции, о которой Луценко не было известно, но это не помешало Луценко продолжать атаковать Сытника и его бюро, обвинив их в незаконных операциях и несанкционированном сотрудничестве с ФБР.

Порошенко хоть и не принял сторону Луценко, но осудил весь конфликт в целом: " Шума, криков и перья столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал... Было бы даже смешно, если бы не было так грустно".

"Реформы? У президента другие планы"

Однако США открыто поддерживают НАБУ в этом конфликте. В понедельник Государственный департамент выступил с заявлением, в котором осуждался "срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест чиновников из Национального антикоррупционного бюро Украины и захват секретных досье НАБУ". Госдеп процитировал секретаря Рекса Тиллерсона: " "Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу из-за коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".

Тем не менее, у Порошенко другие планы.

В этом году Украина заплатила МВФ на 270 миллионов долларов США больше, чем брала в долг ранее. Госбюджет стабилизировался за счет скромного экономического роста, который, согласно прогнозу Bloomberg, должен достичь 2% в этом году. В то же время западная позиция по конфликту на востоке Украины стабильна: сейчас шанс, что США будут поставлять Украине летальное оружие, высок как никогда. Очевидно, Порошенко пришел к выводу, что ему не грозит потеря политической поддержки Запада, пока он выступает с антироссийской повесткой, и ему больше не нужна регулярная финансовая поддержка. До тех пор, пока западные лидеры считают Украину оплотом против России, он может действовать внутри страны как любой другой украинский политик старой школы, для которого границы между властью, деньгами и применением жёстких мер размыты.

The Washington Times об Украине: При Порошенко ситуация еще хуже, чем при Януковиче

Его жесткие действия против его самого громкого оппонента, бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили показывают, что Порошенко может быть столь же беспощадным, как Янукович. После неудачной попытки нанести удар по Саакашвили из антикоррупционного оружия, силовой аппарат Порошенко начал преследование и депортацию союзников грузинского политического деятеля. Министр финансов Александр Данилюк, который помог Саакашвили создать аналитический центр в Киеве, сейчас находящийся под следствием по подозрению в финансовых нарушениях, обвинил правоохранительные органы в "давлении на бизнес, на тех, кто хочет изменить страну". Сам Данилюк подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Еще один представитель старой элиты

Во вторник следователи прибыли с обыском в квартиру Саакашвили в Киеве, и бывший губернатор какое-то время был находился на крыше восьмиэтажного здания, угрожая спрыгнуть если его не оставят в покое. Затем его несколько часов держали полицейском микроавтобусе рядом с его домом, так как сотни его сторонников не позволяли автомобилю уехать. На момент написания этой статьи Саакашвили, освобожденный его похитителями, проводил митинг перед украинским парламентом.

На данный момент даже самые ярые западные сторонники послереволюционного украинского правительства поняли, что с Порошенко что-то не так. "Похоже, что президент Порошенко отказался от борьбы с коррупцией, какого-либо стремления к экономическому росту, финансированию от ЕС или МВФ", - пишет экономист Андерс Аслунд, который ранее крайне оптимистично относился к украинским реформам.

Порошенко, однако, ничего бы не достиг и не стал бы защищать непрозрачную, коррумпированную, отсталую политическую систему Украины без западной поддержки. Никакое дружеское давление не изменит его. Если украинцы растрясут свою апатию, чтобы сделать с Порошенко то же самое, что сделали ранее с Януковичем или во время выборов в 2019 году - эта ошибка не должна повториться. Нелегко найти молодых, принципиальных и по-настоящему евро-ориентированных политиков в Украине, но они существуют.

При другом раскладе, политики и аналитики Запада будут и дальше пребывать в шоке от того, что еще один представитель старой элиты слишком сильно похож на Януковича.

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