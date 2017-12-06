Суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога

Один из ближайших сподвижников экс-президента Грузии помещен под стражу.
Печерский районный суд столицы Украины арестовал соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на двухмесячный срок.
Такое сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили выступил под Радой с резкими заявлениями и отказался идти на допрос в ГПУ.
Рішенням Печерського суду Северіона Дангадзе заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави— Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017