Суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога

Печерский районный суд столицы Украины арестовал соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на двухмесячный срок.

Такое сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Решением Печерского суда Севериона Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили выступил под Радой с резкими заявлениями и отказался идти на допрос в ГПУ.