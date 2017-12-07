В ФБР объяснили, как сотрудничают с НАБУ

Федеральное бюро расследований США сотрудничает с Национальным антикоррупционным бюро Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании, принятом в июне 2016 года.

Документ позволяет ФБР предоставлять НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре помощь в сфере расследований, подготовки развития, говорится заявлении американского ведомства, пишет "Голос Америки".

"ФБР придерживается законов Украины и никогда не работает за пределами, определенными Меморандумом о взаимопонимании. Сотрудники ФБР работают по этим направлениям в НАБУ на временной, ротационной основе на поддержку отношений между сторонами", — отмечается статье.

По данным Бюро, "специальные агенты и аналитики не являются оперативными". "Любые заявления об обратном — ложные. Искоренение коррупции является приоритетом для ФБР, и мы постоянно работаем со своими партнерами в правоохранительных агентствах в целом мире, чтобы расследовать коррупцию и оказывать помощь, когда нас об этом просят", — подчеркивается в заявлении.

Напомним, в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива, планировались аресты еще трех антикоррупционеров. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что в НАБУ весь аппарат агентов находится вне закона.