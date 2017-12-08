The Economist: Путин наслаждается шоу в Украине

Украина переживает потрясения - снова. Протестующие блокируют улицы и скандируют "Банду геть!". Дым снова пронизывает холодный киевский воздух. Полиция снова пытается разобрать палатки протестующих. Масштаб меньше, чем четыре года назад, когда демонстранты на Майдане свергли коррупционный режим президента Виктора Януковича. Но, как и тогда, на карту поставлена жизнеспособность Украины как государства.

Катализатором последних потрясений является Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, который пришел в украинскую политику после Евромайдана, чтобы помочь бороться с коррупцией. В качестве губернатора Одесской области, Саакашвили выступил против президента Порошенко, который лишил его в ответ украинского гражданства. В результате Саакашвили при поддержке своих сторонников демонстративно вернулся в страну и 3 декабря организовал митинг, призывающий к импичменту Порошенко.

Через два дня СБУ пришла арестовать его. Саакашвили поднялся на вершину восьмиэтажного здания, а когда силовики его схватили, толпа заблокировала фургон и освободила политика. С наручниками, болтавшимися на запястье Саакашвили призвал своих сторонников идти к парламенту и требовать импичмента Порошенко.

Atlantic Council: Что, черт побери, происходит в Украине?

Попытка демонстрации силы Порошенко в конечном итоге раскрыла его слабость, а также состояние государства, чумного от подковерных договоренностей и сделок. Корни кризиса растут из того, что правящие элиты не справляются с главным требованием революции – положить конец олигархической системы страны.

Надежда, что коррумпированные элиты Украины смогут сами реформировать страну и установить верховенство закона никогда не была высокой. Но их зависимость от поддержки Запада и союз Запада с общественными активистами дали некоторые основания для оптимизма. Оба эти фактора с тех пор ослабли. Гражданское общество потерпело фиаско в попытках нарастить политические мускулы, а Европейский Союз уже устал от Украины. Самое главное, говорит Юлия Мостовая, редактор "Зеркала недели", Америка уже не имеет всеобъемлющего влияния на Украину.

Деформация реформы

Американская политика в настоящее время фокусируется на безопасности, борясь с внутренними проблемами. Президент Дональд Трамп мало интересуется государственным строительством в Украине. (Он может также возмущаться Украиной за ее помощь американским следователям в деле Пола Манафорта, бывшего главы его штаба). Ни один высокопоставленный чиновник не следит за украинскими политиками. "Это является тестом для украинской демократии без Америки", - говорит Мостовая.

В последние несколько месяцев ситуация в Украине ухудшилась. Антикоррупционные активисты и оппозиционные политики находятся под давлением. Союзники Саакашвили подверглись преследованиям. Часть журналистов опасаются за свою безопасность. Измученная войной и до сих пор не имеющая эффективных институтов, Украина рискует скатиться к феодальному насилию. Статус олигархов сейчас измеряется не только деньгами, лояльными депутатами и личными телеканалами, но и размерами своих вооруженных сил.

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Одной из самых влиятельных фигур является Арсен Аваков, глава МВД и бизнес-магнат. Аваков руководит полицией и Нацгвардией, у него есть свой канал. Формально Аваков в союзе с Порошенко, но на самом деле он рассматривает его как конкурента. Аваков хочет направить Украину в сторону парламентской системы, которая воздала бы должное каждой сильной фигуре.

Погрязшие в дрязгах элиты почти не несут ответственности за свое государство, объединяясь лишь для борьбы с гражданскими активистами и независимыми институтами, угрожающими олигархии. Наиболее критическое сражение развернулось вокруг НАБУ, единственного надежного учреждения, которое оказало давление при помощи гражданского общества и западных союзников. Обученная американским ФБР, НАБУ пошла в атаку на личные интересы, провоцируя неизбежную контратаку.

Борьба обострилась в октябре, после того как НАБУ задержал сына Авакова в связи с предполагаемым хищением полумиллиона долларов США по контракту на поставку рюкзаков в министерство внутренних дел. Аваков воспринял это как объявление войны Порошенко и направил нацгвардейцев и полицейских для блокировки дорог в Харькове, чтобы предотвратить его арест. Ранее поддерживавший НАБУ в качестве противовеса против Порошенко, Аваков отказался от поддержки.

Путин должен наслаждаться шоу

29 ноября Генеральная прокуратура, контролируемая Порошенко, сорвала операцию по делу замначальника иммиграционной службы, которая якобы предложила иностранцам получить гражданство Украины за 30 тысяч долларов. Тайный агент НАБУ был в собирался передать "взятку", когда его арестовали сотрудники ГПУ. Позже агент был освобожден, но операция была сорвана. Артем Сытник, глава НАБУ, говорит, что его агентство беззащитно: "Все, что у нас есть, - это наша честность и наша убежденность в том, что мы поступаем правильно".

The Washington Times: Борьба с коррупцией в Украине тает с каждым днем

ЕС и американское правительство выступили с резкими заявлениями. Но олигархи уверены, что Америке не хватает воли для подкрепления своей риторики. Признание того, что Украина коррупционная и недееспособная, вызовет у американских избирателей неудобные вопросы об участии и санкциях своей страны в отношении России.

Господин Порошенко, популярность которого держится на войне с Россией, называет своих внутренних оппонентов "агентами Кремля". Его ГПУ обвиняет Саакашвили в попытке государственного переворота по планам России. Фактически, в Киеве идет переворот, в котором правители отталкивают свою страну от Запада. По мере падения рейтинга Порошенко позитивное отношение украинцев к России растет. Господин Путин должен наслаждаться этим шоу.

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