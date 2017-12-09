Трамп одобрил новые санкции против России — СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемое нарушение Москвой условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации, сообщает РБК.

По его словам, Минторговли США накажет новыми санкциями те российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Решение ввести дополнительные ограничения, добавил собеседник, было принято Советом нацбезопасности (СНБ) при Белом доме.

Цель, сказал чиновник, — сообщить России, что администрация Трампа всерьез примет серьезные нарушения договора и "изменит экономические планы" российского правительства.

Помимо этого, добавил источник, Минобороны США начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в утвержденном недавно оборонном бюджете страны.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке.