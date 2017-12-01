В Белом доме похвастались влиянием американских санкций на экономику России

Санкции США существенно влияют на Российскую Федерацию, в частности в сфере нефтедобычи.

Об этом заявил директор Офиса по вопросам контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США Джон Смит в докладе на слушаниях в Конгрессе.

"Важным приоритетом деятельности OFAC является ответ на усилия России дестабилизировать ситуацию в Украине", — заявил руководитель ведомства во время слушаний Комитета по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса.

Он напомнил, что этим летом США дополнительно ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, причастных к продолжающемуся конфликту в Украине, включая представителей российского правительства. Последние действия OFAC были связаны с усилением ограничений для кредитования российских компаний и отдельных персоналий.

По словам Смита, санкции США против России осуществляют свое влияние, сообщает "Укринформ".

"В октябре российская нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении крупного нефтяного проекта на юге Черноморского бассейна, ссылаясь на санкции, ограничивающие ее способность получать современные технологии добычи и оборудование", — привел пример руководитель американского ведомства.

Он пояснил, что "Роснефть" подпадает под действие секторальных санкций США, ограничивающих возможности для получения финансирования, товаров, технологий и услуг для ряда проектов по производству нефти.

"Это создает дополнительное давление на российское правительство, чтобы он переосмыслил свои действия и оценил, стоит ли вмешательство в Украину финансовых убытков, вызванных нашими санкциями", — подчеркнул Смит.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты постоянно согласовывают свои действия с Европейским Союзом. В то же время, по его словам, существует понимание других союзников и партнеров, которые избегают иметь дело с российским бизнесом, что только больше усиливает влияние мер со стороны США.

При этом Смит отметил, что Минфин "настроен в полной мере" выполнить Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций и полностью поддерживает определенные в документе цели Конгресса США.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции против энергетического и банковского секторов экономики России, наложенные за агрессию против Украины, вступили в силу.