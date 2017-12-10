Сторонники Саакашвили вышли в Киеве на "Марш за импичмент"

В столице Украины сторонники задержанного бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили вышли на "Марш за импичмент" президента Порошенко.

Такое сообщение сегодня, в воскресенье, 10 декабря, сообщает "УНН".

Сбор участников был объявлен на 12.00 в киевском парке возле КНУ имени Тараса Шевченко.

"Встречаемся в 12.00 в парке Шевченко и идем на Майдан ... Мы должны показать власти, что мы вместе и мы решительны в своих намерениях!" - заявили организаторы.

Визуально на марш вышли немногим более ста человек. Некоторые из низ несут красно-черные и желто-голубые флаги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соратник Саакашвили захотел зарубежной экспертизы пленок Курченко