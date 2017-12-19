Сподвижник Саакашвили объяснил происхождение "пленок" Курченко

Северион Дангадзе , ближайший сподвижник Михеила Саакашвили и основной фигурант "дела Курченко", открытого против лидера "Движения новых сил", заявил о том, что аудиодоказательства Генпрокуратуры против него смонтированы.

С таким заявлением он выступил сразу после несостоявшегося заседания Апелляционного суда столицы Украины по его делу, которое было перенесено на 28 декабря, сообщает "Страна.юа".

Дангадзе утверждает, что в его деле − многочисленные фальсификации, с беглым коммерсантом Сергеем Курченко он не знаком и не говорил с ним по мобильному телефону.

В то же время сподвижник Саакашвили узнал свой голос на "пленках Курченко", но утверждает, что они были смонтированы из разных его телефонных разговоров, в том числе и с матерью.

Напомним, ранее суд арестовал сподвижника Саакашвили без права внесения залога.