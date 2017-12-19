Депутаты Рады хотят ограничить украинцам свободу революционных действий

Народные депутаты решили установить уголовную ответственность за незаконный захват зданий профсоюзов.

Такой законопроект был зарегистрирован под номером №7412 и уже внесен в парламент, сообщает портал "Вести".

Судя по объяснениям автора закона, документ направлен против действий различных революционеров.

Автор в пояснительной записке к документу прямо указывает, что данный закон разработан как реакция на попытку захвата "Октябрьского дворца" ("Международный центр культуры и искусств профсоюзов") 17 декабря 2017 года сторонниками Михеила Саакашвили.

Нардеп предложил за подобные захваты сажать в тюрьму на 7 лет. При этом нынешнее украинское законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти всего 5 лет тюрьмы.

Напомним, что в воскресенье, 17 декабря, в центре Киева прошел очередной "Марш за импичмент" сторонников Саакашвили, сопровождавшийся многочисленныеми стычками с правоохранителями.