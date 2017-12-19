Депутаты Рады хотят ограничить украинцам свободу революционных действий

Народные избранники не скрывают, что законопроект разработан как реакция на попытку захвата "Октябрьского дворца".
Народные депутаты решили установить уголовную ответственность за незаконный захват зданий профсоюзов.
Такой законопроект был зарегистрирован под номером №7412 и уже внесен в парламент, сообщает портал "Вести".
Судя по объяснениям автора закона, документ направлен против действий различных революционеров.
Автор в пояснительной записке к документу прямо указывает, что данный закон разработан как реакция на попытку захвата "Октябрьского дворца" ("Международный центр культуры и искусств профсоюзов") 17 декабря 2017 года сторонниками Михеила Саакашвили.
Нардеп предложил за подобные захваты сажать в тюрьму на 7 лет. При этом нынешнее украинское законодательство предусматривает за аналогичные правонарушения в отношении зданий органов государственной власти всего 5 лет тюрьмы.
Напомним, что в воскресенье, 17 декабря, в центре Киева прошел очередной "Марш за импичмент" сторонников Саакашвили, сопровождавшийся многочисленныеми стычками с правоохранителями.