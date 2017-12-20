Полторак объяснил, почему Россия вывела офицеров с Донбасса

Министр обороны Степан Полторак считает, что Российской Федерации вывела своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении "режима тишины" на Донбассе.

По его словам, Вооруженные Cилы украинского государства готовы к изменению ситуации, пишет Интерфакс-Украина.

"После вывода мы увидели настоящее лицо, почему Россия приняла такое решение — для того, чтобы обвинять нас в нарушении режима прекращения огня, хотя в принципе они этого только ждут и сами нарушают режим прекращения огня", — отметил чиновник.

Напомним, 18 декабря в МИД РФ сообщили, что территорию востока нашей страны покинут российские офицеры, входящие в состав СЦКК. Позже — 19 числа — росСМИ писали, что россияне вышли с Донбасса.