Javelin помогут Украине отстоять Донбасс — экс-резидент ЦРУ

Предоставление Украине Соединенными Штатами Америки вооружения и ракетных комплексов Javelin поможет украинцам нанести ответный удар и попытаться добиться территориальной целостностина Донбассе.

Об этом заявил заявил бывший резидент ЦРУ Дэниел Хоффман в интервью Fox News.

По его мнению, этот вопрос очень волнует Россию, ведь она поставляет своим наемникам на территории Донбасса танки Т-72.

Хоффман отметил, что поставки летального оружия в Украину поможет Америке отстоять интересы своей национальной безопасности. В то же время США смогут продолжать, хотя и ограниченно, взаимодействовать с Россией в борьбе с терроризмом, распространением наркотиков или урегулировании конфликта на Корейском полуострове, сообщает 24tv.ua.

В связи с этим, по утверждению Хоффмана, недавний телефонный разговор Трампа и Путина, во время которого президенты обсудили ситуацию в КНДР, стоит воспринимать как сильный жест в интересах нацбезопасности Штатов.

Что касается агрессивной кампании РФ против Украины, то, по словам экс-резидента ЦРУ, она началась еще в апреле 2008 года, когда НАТО объявило о своем намерении отправить стране план действий по вступлению в блок. Этот шаг Альянса по-настоящему встревожил руководство Кремля. Впоследствии мир наблюдал аннексию Крыма и начало военных действий на Донбассе, говорит Хоффман.

По его мнению, Россия стремится поддерживать "сепаратистское движение" в Украине и, возможно, каким-то образом ввести в качестве "пятой колонны", чтобы удостовериться, что страна никогда не вступит в НАТО или в Евросоюз, ведь это будет "экзистенциальной угрозой" для безопасности режима Владимира Путина.

"В Украине будет проливаться кровь. В последние недели бои там обострились. И в этом виновата Россия. Она пытается прибегнуть к новому изданию "доктрины Брежнева", то есть стремится ограничить суверенитет республик бывшего Советского Союза", — отметил Хоффман.

Напомним, председатель комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн заявил, что решение администрации президента Дональда Трампа поставлять Украине оборонительное вооружение будет способствовать достижению мира в регионе.

Ранее США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе.