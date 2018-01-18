"Украина собралась воевать". Закон о реинтеграции Донбасса напугал главарей "ДНР"

В террористиеской "Донецкой народной республикие" прокомментировали принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Так, по словам главаря "ДНР" Александр Захарченко, такое решение нардепов обернется эскалацией вооруженного конфликта, сообщает один из сепаратистских сайтов.

Как утверждает Захарченко, документ является нарушением минских договоренностей и срывает мирное урегулирование конфликта.

"Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на "законных" основаниях. Это полностью нарушает минские договоренности. Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу", — заявил Захарченко.

В свою очередь глава делегации "ДНР" на Минских переговорах, "председатель народного совета еспублики" Денис Пушилин заявил, что принятый Радой закон о "реинтеграции" Донбасса еще больше отталкивает регион от Украины.

"Данный закон (закон о "реинтеграции Донбасса" — ред.) еще дальше отталкивает Донбасс от Украины, он не реинтеграционный, он антиинтеграционный", — говорится в комментарии Пушилина,

"Спикер" парламента добавил, что принятие закона является очередной демонстрацией планомерной деструктивной политики Киева в отношении не только жителей Донбасса, но и самих украинцев. А определение в законе Российской Федерации как "страны-агрессора", по мнению Пушилина, переводит события в Донбассе в совсем иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия.

"У Украины в прошлом году с Россией увеличился товарооборот, и любой здравомыслящий человек не может сочетать этот факт с объявлением РФ "оккупантом Донбасса". Свою неадекватность Украина переносит из медийной плоскости, где к фейкам привыкли, в правовое поле", — подчеркнул он.

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. "За" проголосовали 280 народных депутатов.