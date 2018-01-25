Отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе. Волкер раскрыл, что собирается обсудить с Сурковым

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что во время встречи собирается обсудить с помощником российского президента Владимира Путина — Владиславом Сурковым — отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе и освобождение пленных.

Дипломат надеется выложить видение Штатов того, что можно сделать для ускорения завершения конфликта, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", — отметил собеседник. Спецпредставитель подчеркнул, что много людей до сих пор содержатся на оккупированных территориях и прямо в РФ. "Конечно, я планирую поднять этот вопрос", — заявил Волкер.

"Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания", — добавил дипломат.

Напомним, 23 января Курт Волкер прибыл в Украину, в Киеве он, в частности, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генералом Виктором Муженко и президентом Петром Порошенко. СМИ узнали, что спецпредставитель Госдепартамента США может встретиться с Владиславом Сурковым 26 января в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае.