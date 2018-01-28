США начали подготовку к предоставлению Украине ракетных комплексов Javelin — Волкер

Соединенные Штаты Америки начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", — сказал он, сообщает "Радио Свобода".

Он также подчеркнул, что Javelin является оборонной техникой.

"Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это — именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", — добавил Волкер.

При этом он подчеркнул: "Мы только надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта — это самое меньшее, чего бы мы хотели".

Напомним, ранее военный эксперт назвал слабые стороны американских ракетных комплексов Javelin.