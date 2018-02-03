Министр обороны Степан Полторак провел личную встречу с главой Пентагона

Глава Министерства обороны США Джеймс Меттис в рамках личной беседы встретился 2 февраля в Вашингтоне с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

После разговора главы оборонных ведомств не вышли на пресс-конференцию к журналистам, передает корреспондент Укринформа.

Накануне встречи стороны заявили, что намерены развивать сотрудничество между странами в оборонной сфере.

Глава Пентагона подчеркнул, что руководство США осуждает агрессию России на территории Украины, потому намерено продолжить политику давления на эту страну. Меттис отметил необходимость дальнейшего проведения реформ в Украине, а также говорил о необходимости создания антикоррупционного суда.

Ранее было заявлено, что главы оборонных ведомств обсудят поставки американского летального оружия на украинскую территорию. Однако стороны данную тему оставили без дополнительных комментариев.

Напомним, министр обороны Украины Украины Степан Полторак находится с визитом в США. В его программе запланирована встреча с активистами украинской диаспоры в Америке, которые помогают в реабилитации раненых военнослужащих ВСУ, а также с руководством и офицерами Национального военного колледжа США.

Ранее глава оборонного ведомства заявлял, что во время его официального визита в США будут обсуждаться сроки поставок в Украину противотанковых комплексов последнего поколения Javelin.