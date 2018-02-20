В Госдепе США напомнили Украине о нереализованных реформах

В четвертую годовщину Революции достоинства Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал украинские власти удвоить усилия в процессе реформ.

"Четыре года тому назад украинцы из всех слоев населения и религиозных конфессий страны собрались на Майдане, центральной площади Киева, чтобы требовать от своего правительства признания выбора граждан Украины о присоединении к Европе", — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она отметила, что десятки украинцев — "Небесная сотня" — отдали свою жизнь на Майдане за их мечту о лучшей Украине.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, поскольку она сталкивается с продолжающейся российской агрессией, которая лишила жизни более 10 тысяч человек и заставила покинуть дома более 1,6 миллионов украинцев", — отмечает пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Украина осуществила важные шаги в течение последних четырех лет, но придется все еще пройти большой путь, чтобы выполнить обещания Майдана и раскрыть потенциал Украины.

"Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить их усилия для воплощения глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которой украинцы заслуживают", — подчеркивается в заявлении.

"Мы гордимся сотрудничеством с народом Украины и отдаем честь жертвам, принесенным четыре года тому назад за украинский европейский выбор", — отметили в Госдепартаменте.

Напомним, ранее экс-посол США предупредил о возможном сокращении поддержки Украины.